Il Betis sta bene, tris in casa del Girona. Fiorentina avvisata

Il Betis Siviglia lancia un messaggio alla Fiorentina, prossima avversaria nelle semifinali di Conference League. Nel posticipo della 32ª giornata di LaLiga, il Betis si è imposto 3-1 in casa del Girona: al sesto minuto il vantaggio firmato Johnny Cardoso, poi nel finale della prima frazione l’uno-due micidiale che ha steso il Girona. Prima la rete di Antony, poi quella di Isco. A pochi minuti dal termine della gara il Girona ha trovato la rete con Stuani, un gol che tuttavia non è servito a riaprire la gara. Betis che sale in piena zona Europa League, il Girona invece è a soli 3 punti sulla zona retrocessione.

Foto: sito Betis