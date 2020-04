Il Betis e il taglio stipendi: giocatori, staff e dirigenti rinunciano al 15% dell’ingaggio

Anche il Betis scende in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Il club di Siviglia, attraverso una nota ufficiale, ha annunciato che i giocatori, lo staff tecnico ed i dirigenti hanno deciso di ridursi l’ingaggio del 15% – se il campionato dovesse essere sospeso – per aiutare il club in questo momento difficile causato dall’emergenza Coronavirus.

📣 OFICIAL | Los jugadores, técnicos y ejecutivos del #RealBetis se reducen el salario para garantizar la viabilidad del Club y evitar un ERTE 🤝📝 ➡ https://t.co/DLr8foKGr6 pic.twitter.com/CZjmUUu8QI — Real Betis Balompié (En Casa) 🌴💚 (@RealBetis) April 1, 2020