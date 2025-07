Il Beşiktaş rinuncia all’ingaggio di Kyle Walker-Peters: il comunicato ufficiale

17/07/2025 | 14:50:14

Il Besiktas rinuncia all’ingaggio di Walker-Peters. Ecco cosa si legge sul sito ufficiale: È noto a tutti che l’arrivo del calciatore professionista Kyle Walker-Peters, con il quale avevamo precedentemente annunciato un accordo di massima e lo avevamo invitato a Istanbul per un controllo medico, è stato rinviato. Kyle Walker-Peters ha nuovamente richiesto una proroga nella notifica che ci ha inviato oggi. Di conseguenza, il nostro club ha rinunciato al trasferimento del giocatore in questione. Il nostro club prosegue le sue attività di trasferimento in linea con la politica stabilita. Lo sottoponiamo rispettosamente a pubblica informazione.

Foto: insta personale