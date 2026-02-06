Il Besiktas ai dettagli per il portiere Vasquez

06/02/2026 | 11:37:01

Il mercato turco chiude in serata e il Besiktas ha un nuovo portiere. Si tratta di Devis Vasquez, trascorsi in Italia con Milan ed Empoli, ora di proprietà della Roma. Proprio nella tarda mattinata, secondo quanto ribadito da HT Spor, sono entrati nel vivo i dialoghi per un prestito con diritto di riscatto. E adesso siano vicini allo scambio dei documenti per il trasferimento di Vasquez in Turchia, al punto che in serata Vasquez (mai utilizzato dalla Roma) è atteso a Istanbul.

Foto: sito Roma