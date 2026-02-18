Il Benfica risponde alle accuse contro Prestianni: il comunicato

18/02/2026 | 15:51:34

Il Benfica ha rilasciato un comunicato in seguito all’apertura di un’indagine sul presunto episodio razzista che ha coinvolto Vinicius jr. e Gianluca Prestianni.

Questo il comunicato del club:

“Il Benfica accoglie con spirito di totale collaborazione, trasparenza, apertura e senso di chiarezza le misure annunciate oggi dalla UEFA, a seguito del presunto caso di razzismo verificatosi nella partita contro il Real Madrid. Il club riafferma in modo chiaro e inequivocabile il proprio impegno storico e incrollabile nella difesa dei valori di uguaglianza, rispetto e inclusione, in linea con i principi fondamentali della sua fondazione e che hanno in Eusébio il loro massimo simbolo. Il Benfica ribadisce il suo pieno sostegno e la sua convinzione nella versione presentata dal giocatore Gianluca Prestianni, la cui condotta al servizio del club è sempre stata guidata dal rispetto verso gli avversari, le istituzioni e i principi che definiscono l’identità del Benfica. Il club deplora la campagna diffamatoria alla quale il giocatore è stato sottoposto”.

Foto: sito UEFA