IL BENFICA, LA TOP 50 UEFA E IL RILANCIO IN TURCHIA: GEDSON FERNANDES, UN’IDEA BIANCOCELESTE

Gedson Fernandes è passato alla cronaca come uno dei migliori talenti portoghesi durante la stagione 2018-2019, non è riuscito a imporsi in Premier League con la maglia del Tottenham. Un’esperienza non esaltante che lo ha costretto a tornare in Portogallo, prima di iniziare una serie di avventura in Turchia con la maglia di Galatasaray, Çaykur Rizespor e, adesso, Besiktas.

Gedson Fernandes è un centrocampista poliedrico, ma il suo ruolo è quello della mezzala in un centrocampo a tre. Il fisico tutt’altro che esile (è alto 184 centimetri) e le sue lunghe leve gli consentono di essere efficace sia in fase difensiva – nei recuperi – che in fase offensiva; la sua altezza, inoltre, non è un impedimento per un dinamismo sorprendente per la sua struttura.

Fernandes è cresciuto e nel Benfica, dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili. Nell’estate del 2018 il passaggio in prima squadra e l’allora tecnico della squadra di Lisbona l’ha lanciato da subito come titolare. Ha chiuso la sua prima stagione tra i professionisti con 46 presenze, 3 gol e 6 assist. Finché sulla panchina del Benfica c’era stato Rui Vitoria, inoltre, Gedson era partita spesso da titolare. Soltanto il cambio di allenatore lo relegò in panchina. Rimane comunque un bottino notevole per un ragazzo che all’epoca aveva appena 19 anni. Quella fu anche la stagione dell’esordio in Nazionale maggiore. Al termine di quella stagione fu anche inserito nella lista dei 50 giovani più promettenti segnalati dalla UEFA.

Una fama che attirò i top club europei, ma a spuntarla fu il Tottenham che si assicurò le sue prestazioni il 15 gennaio 2020. Ha fatto il suo debutto in Premier League all’80’ minuto in trasferta contro il Watford il 18 gennaio, che si è concluso 0-0. La parentesi in Inghilterra, però, non rispecchia le forti aspettative che si erano create nei suoi confronti. E, appena un anno dopo, Fernandes è stato richiamato dal Benfica il 1° febbraio 2021 dove fu rigirato in prestito al Galatasaray fino al termine della stagione.

Terminata la stagione con la maglia del club di Istanbul, Fernandes ha fatto nuovamente ritorno al Benfica ma senza riuscire a imporsi nelle gerarchie del club portoghese, ripartendo nuovamente in prestito per cercare di ritrovare la brillantezza persa durante l’esperienza in Inghilterra. Il destino lo riportò in Turchia: il 3 febbraio 2022, il Beşiktaş lo acquistò a titolo definitivo ma, a causa della quota massima di giocatori stranieri, il suo contratto è stato fatto per iniziare il 1° luglio 2022. E Fernandes fu girato in prestito al Çaykur Rizespor, sempre in Super Lig. Nella breve parentesi con la maglia del Rizespor, il centrocampista portoghese collezionò 11 presenze, fornendo 3 gol e 3 assist.

In questa stagione Fernandes ha collezionato 27 presenze, fornendo 4 assist ma senza riuscire mai a trovare la via del gol. Le sue qualità non sono mai state in dubbio nonostante il periodo in ombra al Tottenham. E dopo aver attirato l’attenzione del Milan in passato, adesso c’è la Lazio sulle sue tracce. E chissà se non ci sarà l’Italia nel suo futuro…

foto: Instagram Gedson Fernandes