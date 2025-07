Il Benfica insiste per Rios e prepara il rilancio

18/07/2025 | 23:20:49

La Roma non ha messo sul tavolo i 30 milioni che servivano per Rios, in quel modo avrebbe chiuso la pratica in dieci minuti. E il Benfica, come già anticipato nei giorni scorsi da Gianluigi Longari e ribadito poco fa, ha intenzione di rilanciare avendo l’accordo con Rios. Adesso la missione è quella di completare l’intesa con il Palmeiras. La Roma può tornare in corsa solo se presenta offerta da 30 milioni.

Foto: Instagram Rios