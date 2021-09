Il Benevento vola con la tripletta di Lapadula. Crisi nera Alessandria, l’Ascoli passa 3-1

I due anticipi pomeridiani di Serie B hanno visto il successo interno del Benevento sul Cittadella e la vittoria dell’Ascoli su un’Alessandria sempre più in crisi.

I campani aprono le marcature con Acampora al 5′, Okwonkwo pareggia i conti al 13′. Nella ripresa è Lapadula show: tripletta del peruviano al 69′, 84′ e 86′ e punteggio fissato sul 4-1.

Rimane a zero punti l’Alessandria, sconfitta per 3-1 tra le mura amiche dall’Ascoli di Sottil: Dionisi e Botteghin mandano i bianconeri avanti di due reti all’intervallo. Collocolo cala il tris, inutile la marcatura di Palombi.

Foto: Twitter Benevento