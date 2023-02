Il Benevento resiste in 10 ad Ascoli: finisce 0-0 al “Del Duca”

Si conclude 0-0 il posticipo della 26a giornata di Serie B, tra Ascoli e Benevento. Occasione sprecata per i marchigiani per poter strappare 3 punti importanti e rilanciarsi verso la zona playoff.

Il Benevento strappa un punto preziosissimo, considerando che ha giocato in 10 dal 34′ del primo tempo, per l’espulsione di Improta per somma di ammonizioni.

L’Ascoli ha fatto di tutto per provare a vincere, assalto nella ripresa dei bianconeri ma la difesa delle Streghe ha retto.

Finisce 0-0, un punto che vede l’Ascoli salire a 33 punti, il Benevento va a 27, ancora lontano dalle zone tranquille di classifica.

Foto: twitter Serie B