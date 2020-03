Il Benevento pensa alla Serie A. Foggia: “Siamo già al lavoro per il futuro”

Il Benevento sta letteralmente dominando il campionato di Serie B, non c’è la matematica, ma il divario di 20 punti creato per la zona promozione diretta a 12 giornate dal termine del campionato è un margine che permette di considerare la formazione di Pippo Inzaghi già virtualmente promossa. Il tempismo potrebbe essere proprio l’arma in più nell’allestimento della rosa della prossima stagione per i giallorossi, come ammesso dallo stesso direttore sportivo, Pasquale Foggia, ai microfoni di Ottochannel. Il dirigente non si nasconde e afferma di essere già al lavoro per il prossimo campionato: “Come dice il presidente, non dovremmo farci trovare impreparati nell’affrontare una categoria diversa. Stiamo lavorando per individuare figure all’altezza della situazione. Monitoriamo calciatori che reputiamo forti: i giovani devono essere guidati da elementi esperti che permettono di migliorarli. Una società come la nostra non può pensare di fare a meno anche della pista essere”.

Alla guida dei sanniti anche la prossima stagione ci sarà Inzaghi, il cui rinnovo è stato annunciato dopo mesi rispetto alle formalità avvenute lo scorso ottobre. “Solo questione di scaramanzia”, ha spiegato Foggia.

Foto: Benevento Calcio