Il Belgio vince 3-0 l’amichevole contro il Lussemburgo. Doppietta di Lukaku

Il Belgio cala il tris al Lussemburgo nell’ultima amichevole prima della spedizione in Germania per Euro2024. La Nazionale guidata dal ct Tedesco ha sbloccato la gara al 42′ grazie al rigore di Lukaku. Sempre Big Rom ha trovato il raddoppio – e la doppietta personale – al 57′, sfruttando al meglio l’assist di Doku. Il punto esclamativo sulla vittoria è arrivato all’81’ con la rete di Trossard per il 3-0 finale.

Foto: Instagram Belgio