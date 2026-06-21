Il Belgio non decolla e (in 10) sbatte sul muro Beiranvand. E’ 0-0 con l’Iran

21/06/2026 | 23:02:42

Il Belgio non trova la prima vittoria al Mondiale e sbatte contro il muro iraniano, che ha anche rischiato di vincere. Finisce 0-0 la gara con delusione per Lukaku e De Bruyne e compagni.

Partita subito bella, con il Belgio che fa la partita e spreca alcune palle gol. La chance migliore, che sfrutta, ce l’ha l’Iran con Taremi, che batte Courtois, ma l’ex Inter era di pochi mnillimetri in fuorigioco.

Nella ripresa, sale in cattedra il portiere iraniano Beiranvand che salva tutto, su Lukaku, Tielemans. Parate clamorose. La gara cambia al 66′, fallo da ultimo uomo di Ngoy su Taremi, rosso per il difensore del Belgio. Cambia tutto, l’Iran la vuole vincere e ci vuole un miracolo di Courtois su Taremi per tenere il pareggio.

Anche il Belgio, quando può, riparte e si rende pericoloso, ma ancora Beiranvand salva. Prova l’assalto finale il Belgio ma non è concreto. Finisce 0-0, secondo pareggio per Belgio e Iran che salgono a 2 punti. Il Belgio non decolla.

Foto: Instagram Belgio