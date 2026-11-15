Il Belgio ci dà una lezione completa: 4-1 e dominio totale. L’Italia è fuori dalla Nations

15/11/2026 | 22:41:47

Serata amara per la Nazionale italiana. Gli Azzurri crollano al King Baudouin Stadium di Bruxelles per 4-1 e dicono addio alla qualificazione ai quarti di finale di Nations League. Nonostante il vantaggio di Pio Esposito, al decimo centro della sua carriera, si è abbattuto l’uragano Belgio, capace di realizzare tre reti in mezz’ora con Ngoy, De Cuyper e Doku e il gol del definitivo KO del milanista Diego Moreira.

Al settimo minuto l’Italia va vicinissima al gol del vantaggio. Koleosho e Calafiori combinano sulla linea laterale, il terzino dell’Arsenal la mette in mezzo per Fagioli che, di prima intenzione, calcia su Lammens, ma il portiere del Manchester United respinge non una, ma ben due volte anche sul tiro a botta sicura di Pisilli. All’undicesimo si concretizza l’ottimo avvio degli Azzurri. Donnarumma salva la porta con un miracolo da posizione ravvicinata e, nel contropiede successivo, Kayode la mette in mezzo per Pio Esposito che, in allungo, colpisce la traversa e la palla entra in porta. Decimo gol in Nazionale per l’interista. Nel momento migliore dell’Italia, però, arriva il pari del Belgio con De Cuyper, bravo a freddare Donnarumma a pochi passa dalla porta dopo un tiro ciccato di De Ketelaere. Dagli sviluppi di un tiro deviato del giocatore del Napoli, la palla schizza sulla testa di Tielemans che vede De Cuyper solo in area, e il giocatore del Brighton la mette dentro. Sette minuti dopo, è Ngoy a portare in vantaggio il Belgio con un tiro secco dopo una mischia in area. La Nazionale di Mancini esce dalla gara e subisce anche la terza rete con un capolavoro di Doku che, con una serpentina, lascia sul posto 4 avversari e la mette dentro. Nella ripresa, il canovaccio è lo stesso: gli uomini di Mark van Bommel continuano a spingere, mettendo alla corde un’Italia in balia degli eventi. Dopo una serie di tentativi andati vani, è Diego Moreira a mettere il sigillo definitivo con una ripartenza degna di nota, orchestrata da De Bruyne. Nel finale, assegnato un calcio di rigore agli Azzurri per tocco di mano di Raskin, ma Pio Esposito fallisce dal dischetto.

Foto: Instagram Doku