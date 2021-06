Il Belgio chiude il girone a punteggio pieno. Danimarca seconda, poker alla Russia (4-1)

Stasera si è concluso il girone B di Euro 2020, a San Pietroburgo si giocava Finlandia-Belgio, mentre a Copenaghen si sfidavano Russia e Danimarca.

Il Belgio domina nel primo tempo, ma il risultato si sblocca soltanto al 74′ con un autorete di Hradecky, il pallone sbatte addosso al portiere finlandese dopo il palo colpito da Vermaelen. Pochi minuti prima il VAR aveva annullato la rete del vantaggio a Lukaku per un fuorigioco millimetrico. Il bomber dell’Inter riesce a trovare la rete all’81’, riceve spalle alla porta, si gira e calcia con il destro mettendo al sicuro il risultato.

Un bellissimo gol di Damsgaard a Copenaghen manda la Danimarca al riposo in vantaggio dopo i primi 45′. Il centrocampista della Sampdoria diventa così il più giovane autore di un gol agli Europei per il suo Paese ed il primo nato nel ventunesimo secolo a finire nel tabellino dei marcatori della competizione.

Al 60′ la Russia regala letteralmente il 2-0 ai danesi: Zobnin sbaglia un retropassaggio verso Safonov e trova Poulsen, l’attaccante del Lipsia deve soltanto appoggiare in rete.

Contatto tra Vestergaard e Sobolev, per l’arbitro è rigore per la Russia, al 70′ Dzyuba batte Schmeichel e accorcia le distanze. Ma nel giro di tre minuti Christensen e Maehle chiudono i giochi fissando lo score sul 4-1 per la Danimarca.

Staccano il pass per gli ottavi il Belgio (che chiude a punteggio pieno come Italia e Olanda) e la Danimarca, che dopo le due sconfitte riesce a scavalcare la Finlandia e la Russia grazie alla migliore differenza reti. La Finlandia deve sperare in un miracolo per essere tra le migliori terze, Russia eliminata.

Dunque ci sarà Danimarca-Galles agli ottavi, il Belgio attende una delle migliori terze.

CLASSIFICA FINALE DEL GRUPPO B:

Belgio 9

Danimarca 3 (diff. reti +1)

Finlandia 3 (diff. reti -2)

Russia 3 (diff. reti -5)

Foto: Twitter Euro 2020