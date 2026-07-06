Il Belgio annuncia battaglia: “Faremo qualsiasi ricorso se Balogun sarà in distinta”

06/07/2026 | 20:40:27

Sarà un caso che farà parlare di sì per tanto tempo, quello di Balogun, attaccante USA, reintegrato dalla FIFA dopo le pressioni, addirittura di Donald Trump.

Arriva una nota del Belgio, avversario di Team USA, al quale il primo ricorso è stato bocciato. à

Le federazione annuncia ricorsi in qualsiasi sede se il giocatore sarà in distinta questa notte (fischio di inizio alle 2 ore italiane).

La nota: “La KBVB ha reagito con sconcerto alla decisione della FIFA secondo cui il giocatore americano sospeso Balogun sarebbe ancora idoneo a giocare per la partita USA-Belgio di lunedì 6 giugno alle 17:00 (le 2 italiane). Abbiamo informato la Federazione calcistica statunitense (US Soccer Federation) che contesterà l’idoneità del giocatore qualora il suo nome comparisse sulla distinta ufficiale dell’arbitro. Ciò lascia aperte tutte le ulteriori vie legali e altre azioni da intraprendere. Di conseguenza, tutti gli altri rimedi e altri passaggi rimangono aperti”.

Foto: Instagram personale