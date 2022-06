Il bel gesto di Messi: dona un dispositivo tecnologico a un non vedente

Dalla Spagna, El Mundo Deportivo riporta una bella storia che ha come protagonista Leo Messi, attaccante argentino del PSG.

Il fuoriclasse argentino ha donato, con la sua fondazione, un dispositivo di ultimissima generazione, per aiutare un non vedente. Si tratta di un ragazzo, rimasto cieco a 17 anni, dopo un incidente, che ha però completato gli studi e ora lavora in una biblioteca in Spagna, per catalogare i libri.

La sorella del ragazzo, qualche mese fa, ha contattato l’agenzia di Messi, spiegandogli la situazione. E il fuoriclasse ha deciso di aiutare donandogli un innovativo dispositivo portatile dotato di intelligenza artificiale che legge ogni tipo di testo, riconosce volti ed elementi dell’ambiente in tempo reale. Un qualcosa che cambierà per sempre, e in meglio, la vita del giovane.

Foto: Twitter PSG