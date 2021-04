Il Bayern vince ma esce dalla Champions: Psg in semifinale. Il Chelsea perde ma passa

Il PSG si prende la “vendetta” sportiva sul Bayern Monaco, eliminando i campioni in carica, che li avevano battuti pochi mesi fa nella finale di Lisbona.

Finisce 1-0 per il Bayern Monaco al Parco dei Principi. I bavaresi pareggiano i conti dopo il 3-2 subito all’andata, ma vengono eliminati per le reti segnate in trasferta dai transalpini. A decidere un gol al 40′ dell’ex Choupo-Mouting, a segno anche all’andata.

Nell’altro quarto di finale, finisce 0-1 tra Chelsea e Porto, giocata a Siviglia. I lusitani segnano al 95′ ma non basta per ribaltare il 2-0 dell’andata. A segno Taremi al 94′. Il Chelsea accede in semifinale dopo il 2012, edizione che poi vinse.

Foto: Twitter PSG