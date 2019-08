Il Bayern smentisce: “Niente accordo per Sané”. Ma l’offerta al City…

Il Bayern Monaco smentisce di aver raggiunto un accordo con il Manchester City per Leroy Sané. Nella giornata di oggi si è infatti vociferato di un trasferimento imminente del tedesco in Bundesliga, ma il club bavarese, con un tweet apparso sul profilo ufficiale, ha smentito: “Le ultime notizie di oggi che vedono Sané pronto ad approdare al Bayern Monaco non corrispondono alla verità”. La recente offerta ufficiale da circa 100 milioni presentata dai bavaresi al Manchester City, però, potrebbe risultare decisiva per il futuro di Sané.

Medienberichte vom heutigen Tage, mit dem Inhalt, dass sich Leroy Sané für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden hätte, entsprechen nicht der Wahrheit. — FC Bayern München (@FCBayern) August 1, 2019

Foto: The National