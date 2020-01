Il Bayern si tira fuori per Sané: “A gennaio abbiamo bisogno di un giocatore pronto”

Il Bayern Monaco si allontana da Leroy Sané, almeno per quanto riguarda la sessione di gennaio. La conferma arriva direttamente dal direttore sportivo dei bavaresi, Hasan Salihamidzic, che ha parlato così in merito all’argomento: “Sané? Adesso abbiamo bisogno di un giocatore pronto, che ci aiuti adesso”. Ricordiamo che Sané starà ancora fermo ai box per un po’ a causa del grave infortunio ai legamenti del ginocchio dello scorso agosto.

Foto: Twitter ufficiale Manchester City