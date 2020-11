Il Bayern si prende il Klassiker, Dortmund battuto 3-2 in rimonta

E’ il Bayern Monaco ad aggiudicarsi il Der Klassiker in una gara ricca di emozioni e di colpi di scena al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund. A trovare la via del gol per primi sono stati i gialloneri con Reus al 45′ prima del pari di Alaba arriva dopo appena quattro minuti prima del duplice fischio. Nella ripresa Lewandowski e Sane hanno completato la rimonta per i bavaresi prima del gol di Haaland che ha riacceso le speranze del Borussia. Una vittoria fondamentale per gli uomini di Flick che volano in testa alla classifica della Bundesliga.

Foto: twitter Bundesliga