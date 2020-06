Il Bayern si gode super Muller: dal rinnovo allo storico record di assist

Thomas Muller da record. L’attaccante del Bayern Monaco vola in testa alla classifica dei migliori assistman della storia della Bundesliga con il ventesimo assist della stagione. Muller raggiunge così De Bruyne (il belga, con la maglia del Wolfsburg, si fermò appunto a quota 20) nella quantità di assist sfornati in una sola stagione. A differenza del belga, però, Muller ha ancora quattro partite per assicurarsi il primato in solitaria. Dopo un periodo complicato, Muller ha ritrovato brillantezza con l’arrivo in panchina di Flick, che gli ha cucito addosso il ruolo preferito. Una seconda giovinezza, da 11 gol e 23 assist in stagione, che gli è valsa il rinnovo fino al 2023, firmato lo scorso aprile. E ora il Bayern spera che il magic moment di Muller possa continuare ancora…

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco