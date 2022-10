Il Bayern scaccia la crisi e cala il poker contro il Leverkusen. A segno Sane, Musiala, Mane e Muller

Dopo quattro partite senza vittoria, il Bayern Monaco è finalmente tornato alla vittoria in Bundesliga. E lo ha fatto nei migliori dei modi calando il poker contro il Bayer Leverkusen. La partita si è subito messa sulla strada giusta per gli uomini di Nagelsmann che sono passati in vantaggio dopo appena 3′ grazie alla rete di Sane. Poi Musiala, al 17′, e Mane al 39′ hanno messo la partita in cassaforte prima del fischio finale della prima frazione di gioco. Infine, anche Thomas Muller, al 84′, è voluto partecipare alla festa calando il gol che vale il poker per i bavaresi. La scalata alla vetta della Bundesliga del Bayern riparte da qui: termina 4-0 all’Allianz Arena.

Foto: Instagram Bayern