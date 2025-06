Il Bayern saluta Sané: “Ti auguriamo il meglio, hai fatto cose grandiose per il club”

30/06/2025 | 23:55:29

Tramite i propri canali ufficiali il Bayern Monaco ha omaggiato Leroy Sane, che lascia i bavaresi dopo cinque anni. Questo il comunicato: “Un addio emozionante: Leroy Sané ha aiutato l’FC Bayern in campo un’ultima volta negli ottavi di finale di domenica a Miami, giocando 32 minuti dopo essere entrato come sostituto nella vittoria per 4-2 sul Flamengo e festeggiando con i suoi compagni di squadra l’accesso tra le prime otto squadre alla Coppa del Mondo per club FIFA. L’emozionante addio alla squadra è seguito il giorno dopo all’hotel della di Orlando: dopo cinque anni di successi, tra cui quattro titoli di Bundesliga, 223 partite competitive, 61 gol e 55 assist, Leroy Sané lascerà l’FC Bayern per il Galatasaray il 1° luglio.

“Hai ottenuto cose davvero grandiose per questo club negli ultimi cinque anni” ha detto il membro del consiglio di amministrazione Max Eberl, parlando davanti alla squadra: “Da un lato, vorrei ringraziarti per quello che hai raggiunto e dall’altra parte ti auguro tutto il meglio per il tuo nuovo viaggio. Ti auguriamo tutto il meglio dal profondo dei nostri cuori”. Eberl nsieme al direttore sportivo Christoph Freund ha portato due regali: una maglia speciale con il numero 223 per le 223 apparizioni complessive di Sanè un collage di foto con scene di cinque anni all’FC Bayern e le parole “Grazie, Leroy!”.