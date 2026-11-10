Il Bayern può sorridere: agli ordini di Kompany sono tornati ad allenarsi Musiala e Luis Diaz

10/11/2026 | 18:22:20

Arrivano buone notizie dal centro sportivo del Bayern Monaco. Nella giornata odierna ha fatto ritorno Vincent Kompany, a distanza di due settimane dal suo crollo durante una sessione d’allenamento a causa di un’infezione e di un’irritazione delle meningi. Agli ordini dell’allenatore belga si è rivisto, dopo un mese di assenza a causa di un infortunio muscolare, anche Jamal Musiala. Il fantasista tedesco è atteso al rientro dalla sosta. Per Luis Diaz, invece, soltanto allenamento individuale.

Foto: Instagram Musiala