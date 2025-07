Il Bayern punta forte su Díaz, pronto contratto da 14 milioni a stagione

23/07/2025 | 11:25:10

Il futuro di Luis Díaz si avvicina sempre più alla Bundesliga. L’esterno colombiano avrebbe già accettato la proposta del Bayern Monaco, sia in termini economici che di progetto tecnico. Ora la palla passa al Liverpool, che continua a fare muro sulle cifre: dopo aver respinto un’offerta da 67,5 milioni di euro, i Reds restano fermi sulla richiesta di almeno 80 milioni. Il club bavarese, comunque, non ha intenzione di mollare e sta preparando un nuovo rilancio, che potrebbe toccare i 75 milioni. La sensazione, confermata anche dalla Bild, è che l’ottimismo in casa Bayern sia in crescita, anche per via dell’allettante proposta economica messa sul tavolo per il colombiano: un contratto da circa 14 milioni di euro netti a stagione, più del quadruplo di quanto percepisce attualmente a Liverpool (3,3 milioni). Nonostante le trattative in corso, il Liverpool non ha particolare urgenza di vendere. Díaz è sotto contratto fino al 2027 e, almeno formalmente, continua a rientrare nei piani del nuovo allenatore Arne Slot, anche se non è stato impiegato nei primi test amichevoli estivi. L’arrivo di Hugo Ekitike, infatti, non implica necessariamente una cessione dell’ex Porto.

Foto: instagram luis diaz