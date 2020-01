Il Bayern piazza il colpo Nubel: l’erede di Neuer arriva a luglio. Ma lo Schalke gli leva la fascia

Il Bayern Monaco ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo a luglio del portiere 23enne Alexander Nubel, grande speranza del calcio tedesco, che è in scadenza di contratto con il suo attuale club, lo Schalke 04 con cui ha deciso di non rinnovare. Ex nazionale under 21, Nubel è considerato in patria l’erede calcistico di Manuel Neuer, portiere proprio del Bayern. Il classe 1996 ha firmato un accordo quinquennale con il club bavarese: il portiere resterà allo Schalke fino al termine della stagione, ma il club di Gelsenkirchen ha ufficializzato che non sarà più il capitano del club.

ℹ️ Der #FCBayern verpflichtet Alexander Nübel zur Saison 2020/21. — FC Bayern München (@FCBayern) January 4, 2020

Foto: bayernstrikes.com