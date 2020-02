Il Bayern pensa al rinnovo del tecnico Flick. Rummenigge: “Se continua così…”

Il Bayern Monaco pensa alla conferma del tecnico Hans-Dieter Flick anche per la prossima stagione. Nel giorno dopo la brillante vittoria per 3-0 in casa del Chelsea, il CEO dei bavaresi Karl-Heinz Rummenigge – incalzato sul possibile rinnovo dell’allenatore – si è reso protagonista di un curioso siparietto con lo stesso Flick, al quale ha dato una penna dicendo: “A volte capita che firmiamo così gli accordi al Bayern Monaco. Tu continua così… Siamo molto molto contenti di quanto sta facendo la squadra”, le parole di Rummenigge.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco