Il Bayern non si arrende: pronta una nuova offerta al Tottenham per Kane

Il Bayern Monaco non si arrende ed è pronto a formulare una nuova offerta al Tottenham per Harry Kane: dopo che gli inglesi hanno rifiutato diverse offerte, ora il club bavarese è pronto per sferrare un altro attacco per arrivare all’attaccante, che resta per ora al centro del progetto tecnico degli Spurs, confermato anche dalla fascia da capitano e dalle quattro reti rifilate allo Shakhtar Donetsk qualche giorno fa. Il Tottenham continua a chiedere 100 milioni di euro, i bavaresi potrebbero avvicinarsi presto a tale cifra.

Foto: Instagram Kane