Il Bayern Monaco valuta alternative a Luis Diaz: spunta la pista Leandro Trossard

13/07/2025 | 17:34:13

Il Bayern Monaco, dopo aver fatto un’offerta da 52 milioni di euro per Luis Diaz del Liverpool, sembra ora esplorare opzioni alternative qualora la trattativa non vada in porto. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco BILD, uno dei nomi finiti sul taccuino dei bavaresi è Leandro Trossard, attaccante belga dell’Arsenal. Sotto contratto fino al 2026, Trossard ha chiuso l’ultima stagione con 10 gol e 10 assist in 56 partite, guadagnandosi la stima dell’allenatore Mikel Arteta e il ruolo di punto fermo della squadra londinese. Il Bayern continua a monitorare la situazione Luis Diaz, ma con l’incertezza sulla risposta del Liverpool all’offerta economica, i dirigenti tedeschi stanno ampliando il raggio d’azione verso opzioni meno onerose. Oltre a Trossard, il club bavarese ha valutato anche altre piste in Premier League, in un mercato che si preannuncia particolarmente movimentato.

Foto: Instagram Arsenal