Il Bayern Monaco travolge il Tottenham in amichevole (4-0). E tra sei giorni c’è il PSG

07/08/2025 | 21:50:11

Il Bayern Monaco dilaga nell’amichevole di lusso contro il Tottenham, vincendo 4-0. L’ex Tottenham Harry Kane ha aperto le marcature contro la sua ex squadra al termine di una meravigliosa azione corale su assist di Michael Olise (12′). Lo stesso centravanti inglese ha sbagliato un calcio di rigore due minuti più tardi. Anche Kingsley Coman è andato in gol intorno all’ora di gioco (61′), così come i giovani Lennart Karl (17 anni) e Jonah Kusi Asare (18 anni), che hanno segnato proprio nel finale di partita. E tra sei giorni gli Spurs se la vedranno contro il PSG nella finale di Supercoppa Europea.

FOTO: Sito Tottenham