Il Bayern Monaco punta Luis Diaz, ma il Liverpool fa muro

02/07/2025 | 12:04:04

Secondo quanto riportato dalla BBC, il Liverpool ha respinto una proposta ufficiale del Bayern Monaco per l’attaccante colombiano Luis Diaz. Max Eberl, direttore sportivo del club tedesco, è stato informato che i Reds non hanno alcuna intenzione di vendere Diaz né di aprire trattative per il giocatore. Luis Diaz, 28 anni, era stato oggetto di un’offerta simile da parte del Barcellona all’inizio dell’estate, anch’essa respinta dal Liverpool. Interrogato durante un raduno con la nazionale, Diaz ha dichiarato: «Sono molto felice al Liverpool, l’ho sempre detto. Il mercato è aperto e stiamo cercando di organizzare la soluzione migliore per noi. Aspetto di vedere cosa succederà».

Foto: twitter personale