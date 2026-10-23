Il Bayern Monaco: “Kompany sarà sottoposto ad accertamenti approfonditi in ospedale”

23/10/2026 | 18:33:59

Il comunicato del Bayern sulle condizioni del tecnico Kompany dopo il malore in allenamento: “Vincent Kompany sotto assistenza medica. Venerdì, Vincent Kompany ha dovuto ricorrere a cure mediche in seguito a un malore accusato durante l’allenamento della squadra amatoriale dell’FC Bayern. L’allenatore della prima squadra stava assistendo alla seduta della seconda formazione. Kompany sarà sottoposto ad accertamenti approfonditi in ospedale e rimarrà sotto assistenza medica. Per il momento, la gestione degli allenamenti e delle attività legate alle partite sarà affidata al suo staff tecnico”.

foto sito bayern