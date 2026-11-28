Il Bayern Monaco è in crisi nera: pareggia ad Amburgo, perde Karl e resta in dieci per una follia di Kimmich

28/11/2026 | 17:43:32

Non sembra avere fine il momento negativo del Bayern Monaco. Nel match di Bundesliga contro l’Amburgo, gli uomini di Kompany, estremamente rimaneggiati a causa di una lista di infortunati in continuo aggiornamento, a cui quest’oggi si è aggiunto l’ultimo attaccante rimasto a disposizione, ovvero Lennart Karl, non sono andati oltre lo 0-0. La partita è stata inevitabilmente condizionata, oltre che dalle innumerevoli assenze, anche da una follia di Joshua Kimmich. Il capitano, alla fine del primo tempo, ha tirato i capelli a un avversario, rimediando un’espulsione diretta. Per i bavaresi è la terza partita di fila senza vittoria e domani, qualora il Borussia Dortmund dovesse battere il Bayer Leverkusen, scivolerebbero a -4.

Foto: Instagram Bayern