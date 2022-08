Il Bayern gioca a tennis: 6-1 a Francoforte. Kostic in campo per 75′

Inizia la Bundesliga e comincia sempre nel segno del Bayern. Prova assoluta di forza dei bavaresi che asfaltano 6-1 l‘Eintracht Francoforte, in casa dei campioni dell’Europa League e ricordiamo, squadra che giocherà la Champions tra qualche settimana, tanto per far capire la differenza devastante.

In gol per i bavaresi Kimmich, Pavard, Mané, Musiala (doppietta) e Gnabry. Esordio di de Ligt solo all’82’.

In casa Eintracht, rete di Kolo Muani, che ha approfittato di una papera di Neuer. Per Kostic, oggetto di mercato, 75 minuti. E’ stato sostituito sul risultato ormai acquisito e adesso aspetta solo la Juve.

Foto: twitter Bayern