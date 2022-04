Il Bayern e una stagione difficile: fuori da Champions e coppa nazionale, resta solo la Bundes

Nella giornata di ieri il Bayern Monaco ha detto addio alla Champions League, pareggiando per 1-1 fra le mura amiche contro l’ottimo Villarreal di Unai Emery: il risultato non basta ai bavaresi, che nella gara di andata erano stati sconfitti in terra spagnola al termine di un incontro in cui il parziale avrebbe potuto essere anche più ampio in favore del Sottomarino giallo. All’Allianz Arena la formazione allenata da Nagelsmann ha avuto in mano il pallino del gioco, soprattutto nella ripresa, faticando però nel superare l’attenta fase difensiva degli uomini di Emery.

“Uscire ora cambierebbe la valutazione sulla stagione”, aveva detto Nagelsmann alla vigilia. Del resto, il bottino per i bavaresi resta magro: già ad ottobre, infatti, il Bayern era uscito dalla Coppa Nazionale perdendo clamorosamente in casa del Borussia Monchengladbach per 5-0. Resta solo la Bundesliga, che la squadra ha in pugno, visti i sei punti di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo. Forse troppo poco, per le ambizioni dei tedeschi.

Foto: Twitter personale Nagelsmann