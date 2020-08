Il Bayern “campione” anche nelle statistiche

Il Bayer Monaco vince anche sul campo delle statistiche. Dai dati UEFA emerge che Lewandowski è stato capocannoniere in tutte e tre le competizioni vinte dal Bayern: Campionato, Coppa di Germania e Champions League. Il Bayern ha conquistato il Triplete vincendo campionato, Coppa nazionale e Champions come nel 2012-13. Un risultato raggiunto solo da Celtic (1967), Ajax (1972), PSV Eindhoven (1988), Manchester United (1999), Barcellona (2009) , 2015) e Inter (2010). Le statistiche della partita confermano il dominio nel possesso palla dei tedeschi, che hanno comunque concluso maggiormente verso la porta con 12 tiri contro i 9 dei parigini. Sesta Coppa dei Campioni per il Bayern, così come il Liverpool vincitore nel 2019 e dietro solo a Real Madrid (13) e Milan (sette). Questo successo si aggiunge ai trionfi del Bayern nel 1974, 1975, 1976, 2001 e 2013.

Foto: Twitter