Il Bayern cala il poker allo Stoccarda nonostante l’uomo in meno. Haaland agguanta il pari per il Dortmund

Il Bayern Monaco resta in 10 uomini per l’espulsione di Davies al 12′, nonostante ciò ne fa 4 allo Stoccarda nel primo tempo (tripletta di Lewandowski) e riporta le distanze col Lipsia a 4 punti. La doppietta di Haaland non basta, è 2-2 tra Colonia e Borussia Dortmund. Ecco i risultati delle 15.30 di Bundesliga:

Bayern Monaco-Stoccarda 4-0 – 18′, 23′, 39′ Lewandowski; 22′ Gnabry;

Werder Brema-Wolfsburg 1-2 – 9′ aut. Sargent (WO); 42′ Weghorst (WO); 45′ Mohwald (WB)

Colonia-Borussia Dortmund 2-2 – 3′, 90′ Haaland (B); 35′ Duda (C); 65′ Jakobs (C)

Eintracht Francoforte-Union Berlino 5-2 – 2′, 41′ André Silva (E); 7′, 45’+3′ Kruse (U); 35′ aut. Andrich (E); 39′ Kostic (E); 92′ Chandler (E)