Il Bayern batte il Flamengo 4-2 (doppietta Kane). Ai quarti sfiderà il PSG

30/06/2025 | 00:08:45

Il Bayern Monaco si qualifica ai quarti di finale del Mondiale per Club. La compagine bavarese ha la meglio sul Flamengo per 4-2 in una gara molto bella, equilibrata, con le giocate dei campioni bavaresi a fare la differenza.

Partenza roboante del Bayern che passa in vantaggio dopo 5 minuti, con una sfortunata autorete di Pulgar. Poco dopo arriva il colpo del ko, con una conclusione di Kane al 9′ che batte ancora il portiere del Flamengo. I brasiliani hanno una grande reazione e Gerson al 33′ riapre la gara. Il clima si fa infuocato, ma il Bayern con Goretzka al 41′ ristabilisce il doppio vantaggio.

Nella ripresa, il Bayern prova a gestire ma il Flamengo non ci sta, con Jorginho al 55′ che su rigore riapre i giochi. Il Bayern soffre un po’, ma al 73′ Harry Kane segna il 4-2. Vince il Bayern che ora ai quarti se la vedrà con il PSG, in una super sfida dal sapore di finale.

Foto: sito Bayern