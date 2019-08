Il Bayern aspetta l’ultimo sì di Perisic. E sulla formula…

Ivan Perisic resta un obiettivo molto concreto del Bayern Monaco. Una pista che ha preso corpo dopo il grave infortunio di Sané, primo obiettivo dei tedeschi, che starà fuori per buona parte della stagione. L’Inter aveva pensato di cedere l’esterno offensivo croato soltanto a titolo definitivo o comunque vorrebbe una garanzia sul pagamento futuro, i due club stanno lavorando per trovare la giusta quadratura sulla formula. Intanto le riserve di Perisic stanno per essere sciolte, con il Bayern che aspetta l’ultimo sì del croato prima di affondare il colpo con l’Inter.

Foto: sito ufficiale Inter