Il Bayern annuncia un mercato da capogiro: “Spenderemo come non mai”. Sulle cifre…

Il Bayern Monaco annuncia un mercato da capogiro in vista dell’estate. Il presidente del club bavarese, Uli Hoeness ha parlato così ai microfoni della Bild: “Per ringiovanire la squadra faremo il più grande programma di investimenti mai realizzato prima dal nostro club”. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, il Bayern sarebbe infatti pronto a spendere sul mercato una cifra intorno ai 250 milioni di euro: mai in passato il club aveva aperto alla possibilità di sborsare tanti soldi per una sola sessione.

Foto: sueddeutsche.de