Il Bayern Monaco allo scoperto per Pavard. Hoeness: “Ci piace tanto. Ora…”

Benjamin Pavard resta un nome caldo sulla lista della spesa del Bayern Monaco. Protagonista al Mondiale con la Francia, il laterale dello Stoccarda era finito sul taccuino del club bavarese già in estate, ma la trattativa non aveva trovato una via di sbocco. A confermare l’interesse per Pavard ci ha pensato anche Uli Hoeness, presidente del Bayern, intervenuto così ai microfoni dei media locali: “Pavard è un giocatore che ci piace molto. Ora, però, non stiamo pensando al mercato perché abbiamo vissuto un periodo non facile”.

Foto: express.co.uk