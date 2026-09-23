Il Barletta attacca: “Perplessità sugli episodi arbitrali delle prime giornate”

Il comunicato ufficiale del Barletta: “La SS Barletta 1922 comunica di aver inviato una PEC agli uffici competenti della Lega Pro e alla Commissione Arbitri Nazionale di Serie C, manifestando le proprie perplessità circa gli episodi arbitrali occorsi nelle prime giornate di campionato e documentati dal materiale video prodotto sia dai broadcaster ufficiali, sia dall’Area Comunicazione del Club. Rimaniamo fiduciosi di poter constatare la regolarità e la trasparenza dei mezzi tecnologici di supporto, nonché l’equidistanza e il rispetto dei ruoli da parte della classe arbitrale, così come viene regolarmente garantito da tutti i nostri tesserati. Si confida nell’obiettività e nell’indiscusso valore dell’operato di ognuno, così come nel già citato rispetto, in egual misura, nei confronti di tutti i 60 Club della Serie C 2026/2027, ivi compresa la SS Barletta 1922”.

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