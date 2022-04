Felicità traboccante per il Bari, ufficialmente tornato in Serie B dopo la vittoria odierna di Latina. I biancorossi, dominatori del Girone C di Serie C, hanno messo nero su bianco le proprie sensazioni. Ecco quanto scritto sui social del club: “È una gioia così immensa, che non sappiamo descriverla!!!!!!!! Siamo tornati e ora NON SVEGLIATECI!!!!!“.