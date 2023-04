Il Barcellona valuta il ritorno di Xavi Simons

Ex Barcellona quando era solamente un ragazzino, i blaugrana valutano di riportare a casa Xavi Simons. Il diciannovenne olandese, classe 2003, ha vestito la maglia del club in alcune formazioni giovanili prima di trasferirsi al PSG. È esploso definitivamente in patria, tra le fila del PSV. Con il club di Eindhoven sta disputando un’ottima stagione: 16 reti e 8 assist in 39 presenze. Un rendimento che ha permesso a Xavi Simons di prendere parte al Mondiale disputato in Qatar ed esordire con la Nazionale maggiore olandese. Secondo quanto riportato in Spagna da Mundo Deportivo, il Barcellona vede il calciatore come l’innesto perfetto per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Nel frattempo, però, il PSG può usufruire di un’opzione di riacquisto per riprendersi Xavi Simons. Il giovane calciatore non sembra essere interessato all’ipotesi.

Foto: Instagram PSV