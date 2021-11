Il Barcellona ufficializza Xavi: “Sono tornato a casa”. Ecco il video di presentazione

Dopo l’annuncio di ieri da parte dell’Al Sadd, anche il Barcellona ha ufficializzato l’arrivo del suo nuovo allenatore Xavi. Dopo vari colloqui con il club del Qatar, la dirigenza blaugrana è riuscita a liberare l’ex centrocampista pagando la clausola di rescissione del contratto. Come si legge sul sito ufficiale del Barcellona, Xavi arriverà nel weekend e lunedì si terrà la presentazione al Camp Nou. I blaugrana ufficializzano dunque il nuovo allenatore, ecco la nota ufficiale: “FC Barcelona ha raggiunto un accordo con Xavi Hernández affinché diventi allenatore della prima squadra per il resto della stagione in corso e per altre due stagioni. Xavi Hernández, prodotto della squadra giovanile del Barça, ha lasciato il suo attuale club, l’Al-Sadd del Qatar, dopo i colloqui tenuti nei giorni scorsi con i proprietari del club”.

Tramite il profilo Twitter, il Barcellona ha presentato l’arrivo del nuovo allenatore con un video, ripercorrendo alcune tappe dell’ex giocatore con la sua voce in sottofondo.

It was meant to be.

Welcome home. pic.twitter.com/gdGdFedk7t — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

Foto: Sito ufficiale Barcellona