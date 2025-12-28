Il Barcellona spinge per Akè. Trattativa con il City sulla formula
28/12/2025 | 11:18:07
Secondo Sport, il Barcellona continua a spingere per Akè del Manchester City. Il profilo del difensore olandese si adatta perfettamente alle esigenze del club catalano: può giocare centralmente o come terzino sinistro, possiede buone capacità di passaggio e vanta una solida esperienza internazionale. Il Manchester City valuterebbe un trasferimento solo tramite una cessione diretta o uno scambio. Tuttavia, i catalani preferiscono un prestito con opzione di acquisto, possibilmente per sei mesi.
foto insta city