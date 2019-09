Il Barcellona si gode Ansu Fati: dall’avvio da record ai contatti per il rinnovo

Dall’esordio con il Betis alla super partita contro il Valencia passando per il debutto da titolare al Camp Nou. Ansu Fati continua a stupire tutti e si prende i meritati applausi dopo due gol in 3 giornate di campionato con la maglia del Barcellona. Aveva segnato anche contro l’Osasuna, ma col Valencia ha trovato un gol e un assist in 7 minuti, risultando essere il più giovane a farlo nella storia della Liga. Un avvio da record, considerato anche il debutto in blaugrana a soli 16 anni, 10 mesi e 1 giorno. Un inizio di stagione da urlo che ha spinto il Barcellona – come riferisce la stampa spagnola – ad avviare i contatti con l’entourage di Ansu Fati per il rinnovo, quello che sarebbe il primo contratto da professionista del gioiellino classe 2002.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona