Il Barcellona scarica Oriol Romeu: rescissione in vista dopo il prestito al Girona

13/06/2025 | 14:00:05

Come riporta Sport, il Barcellona starebbe seriamente valutando la possibilità di rescindere il contratto di Oriol Romeu, tornato ai blaugrana dopo una stagione trascorsa in prestito al Girona. Con un anno di contratto ancora da scontare, il giocatore potrebbe accasarsi presto altrove, visto che non rientra nei piani di Hansi Flick.

Foto: Twitter Barcellona