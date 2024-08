Il Barcellona saluta Sergi Roberto: “Una vita in blaugrana”

Sergi Roberto ha ufficialmente lasciato il Club in cui ha trascorso praticamente tutta la sua carriera, l’FC Barcelona. Il contratto del capitano della prima squadra – si legge sul comunicato apparso sul sito blaugrana – è terminato alla fine della scorsa stagione e tramite un emozionante video pubblicato sui suoi social network ha salutato pubblicamente il Club. Inoltre, il giocatore catalano terrà un evento di addio all’Auditori 1899 del Club martedì 13 agosto alle 12:00 CEST alla presenza del presidente Joan Laporta . L’evento sarà trasmesso in diretta su Barça One.

Sergi Roberto è entrato a far parte di La Masia all’età di 14 anni dopo essersi fatto un nome nelle squadre giovanili della sua squadra locale, il Nàstic de Tarragona. Il centrocampista è passato attraverso le squadre giovanili alla squadra del Barça Atlètic e poi ha fatto il suo debutto in prima squadra nel novembre 2010 in una partita di Copa del Rey contro il Ceuta. Dopo le apparizioni in prima squadra nelle due stagioni successive, Roberto è diventato un membro ufficiale della prima squadra per la stagione 2013/14.

Dopo oltre 10 anni con la prima squadra, il centrocampista nato a Reus ha accumulato 373 presenze con la prima squadra. Durante quel periodo la sua versatilità è stata fondamentale con periodi da terzino destro dove ha giocato una gran parte delle sue partite per l’FC Barcelona. Durante il suo periodo da blaugrana, Sergi Roberto ha segnato 19 gol per la prima squadra, il più famoso dei quali è stato il gol chiave nella rimonta per 6-1 del Paris Saint-Germain in Champions League. In totale ha vinto 25 trofei come blaugrana: 2 Champions League, 7 titoli di campionato, 6 Copas del Rey, 2 Coppe del Mondo per club, 2 Supercoppe UEFA e 6 Supercoppe di Spagna, oltre a essere stato capitano durante la stagione 2023/24.

Le sue 373 presenze con il Club collocano Sergi Roberto al 23° posto nella classifica di tutti i tempi, davanti a leggende come Luis Suárez, José Mari Bakero, Luis Enrique e Ladislau Kubala”.

Foto: Instagram Barcellona