Il Barcellona riparte dopo il flop Champions: Lewandowski stende il Valencia al 93′

Dopo la settimana difficile che l’ha vista eliminata dalla Champions, il Barcellona prova a ripartire. E ci riescono contro il Valencia di Gennaro Gattuso. In pieno recupero i blaugrana passano al Mestalla grazie a una rete di Lewandowski, bravo a girare in rete un passaggio preciso di Raphinha. Con questo risultato i catalani agganciano momentaneamente il Real Madrid in vetta alla Liga, mentre il Valencia resta al decimo posto.

Foto: Instagram Barcellona